أحمد حجازي يفتح باب العودة للنادي الأهلي المصري

يسعى النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع مدافع دولي قوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناء علي طلب من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، الذي أكد للخطيب أن خط دفاع الفريق يحتاج إلى ”صفقة سوبر“، على الأقل في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“ إن لاسارتي طلب ضم مدافع دولي، خاصة أن خط دفاع الفريق هو أهم نقاط ضعف القلعة الحمراء، بسبب كثرة الإصابات فيه، حيث يغيب سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب للإصابات بشكل متتالٍ.

وأضاف المصدر ”لاسارتي طلب من الإدارة الحمراء التعاقد مع أحمد حجازي، لاعب الفريق السابق، والمحترف في صفوف نادي ويست برومتش البيون الإنجليزي، خاصة أنه أفضل مدافع مصري حاليًا، ويستطيع أن يسد الثغرة في الفريق، خاصة أنه كان لاعبًا في الفريق من فترة قصيرة ولن يحتاج وقتًا للتأقلم“.

وتابع المصدر ”أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، تواصل مع أحمد حجازي، وعرض عليه العودة للأهلي الموسم المقبل، وسيحصل على الراتب السنوي الذي يرغب به ويعوضه عن العودة من إنجلترا للدوري المصري“.

وأردف المصدر ”حجازي لم يعطِ قرارًا نهائيًا، لكنه أكد أنه سيفكر بقوة في العودة للأهلي في حالة عدم نجاح فريقه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم، وعدم تلقيه عرض احتراف مناسبًا في أوروبا بعد مشاركته في أمم أفريقيا في مصر الصيف القادم، وأن يتم وضع بند في العقد يسمح له بالعودة للاحتراف في حالة تلقيه عرضًا كبيرًا من أوروبا“.

على جانب آخر، أبدى رمضان صبحي، لاعب وسط الأهلي، غضبه من استبعاده من صفوف الأهلي في لقاء بتروجيت، وطلب الكشف عن السبب في ذلك القرار من قبل الجهاز الفني.

ومن جانبه، طلب لاسارتي من صبحي الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والبعد عن إثارة أي مشاكل، خاصة أن الجهاز يتبع سياسة التدوير بين لاعبي الفريق، للحد من ظاهرة الإصابات، كما أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وأن الثنائي جونيور أجاي وجيرالدو هما الأحق بالمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق.