الأهلي المصري ينفي ادعاءات معتز مطر حول تربص الأمن بعائلته أمام بوابات النادي (شاهد)

نفى النادي الأهلي المصري الادعاءات التي روجها الإعلامي المنتمي لجماعة الإخوان، معتز مطر، بشأن وجود قوات أمن أمام بوابة فرع مدينة نصر للتربص بعائلته والقبض على عدد منهم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع ”فيسبوك“، ردًا على هذه الادعاءات قائلًا: ”الصورة المنشورة من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة نصر لقوات الأمن المتواجدة للقيام بدورها كالمعتاد في حماية أمن وسلامة الجميع في مباراة شباب الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات دوري الشباب والتي أقيمت عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر ”.

وأضاف: “ لذا، لزم التنويه بعد قيام أحد الأشخاص باستغلال هذه الصورة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن تتربص بأحد أقاربه من أعضاء النادي، وهو أمر لم يحدث، خصوصًا وأن قوات الأمن لم تتعرض لأي من أعضاء النادي سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، حتى تكون الصورة واضحة للجميع ”.

يذكر أن معتز مطر ادعى في وقت سابق قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على أفراد عائلته من داخل النادي الأهلي، فرع مدينة نصر، وروج هذه الصورة على حساباته على مواقع التواصل، وهو ما أجبر النادي الأحمر للرد عليه.