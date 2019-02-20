أليغري يؤكد مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن وجود كريستيانو رونالدو منح دفعة لآمال الفريق قبل اللعب في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في ضيافة أتليتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، لكنه أكد أنه وحده لا يستطيع ضمان التأهل.

ونجح المهاجم البرتغالي، الفائز بدوري الأبطال خمس مرات والهداف التاريخي للمسابقة، في إحراز 21 هدفًا منذ الانتقال من ريال مدريد وسيحاول بكل تأكيد التسجيل من جديد في شباك أتليتيكو.

وأحرز رونالدو، البالغ 34 عامًا، خلال مسيرته 22 هدفًا أمام أتلتيكو ومنها ثلاثية في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال 2017 وركلة جزاء في نهائي 2014 انتهى بالفوز 4-1 كما نفذ ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي 2016.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: ”ليس بالضرورة أن نفوز لأننا نملك كريستيانو ويجب أن نعمل كلنا بجدية في الملعب وأن يساندنا الحظ وهو أمر مهم“.

”وجوده يمنحنا أفضلية لكن الأمر لا يتعلق كله برونالدو. يجب أن نتذكر أننا نواجه فريقًا يتميز بالأداء الدفاعي الجيد ويتحلى بخطورة في الركلات الثابتة وأدى بشكل رائع في أوروبا في السنوات الأخيرة“.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي دون أي هزيمة هذا الموسم وسيفتقد سامي خضيرة بسبب الإصابة بينما تحوم شكوك حول مشاركة كوكي لاعب وسط أتلتيكو.

وغاب كوكي، لاعب منتخب إسبانيا، لحوالي شهر واحد بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما عاد زميله المهاجم دييغو كوستا بعد ابتعاد حوالي شهرين بسبب الخضوع لجراحة في القدم.

وقال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو: ”سنرى كيف ستكون حالته (كوكي) لكنه يشعر بحماس كبير بخصوص اللعب.

”أشعر بحماس كبير باللعب في دوري أبطال أوروبا مجددًا وفي مثل هذه المسابقة الرائعة وأمام مثل هذا الفريق القوي“.

وأضاف: ”بعد الإخفاق في التأهل (للأدوار الإقصائية) العام الماضي فإننا نريد أن نتأهل إلى الدور التالي للتطور كفريق وكناد“.