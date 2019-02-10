موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيحاول النادي الأهلي المصري الفوز في تنزانيا على سيمبا، والتأهل بشكل مبكر إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين في ظل خوض العديد من المباريات المتتالية.

وسيلعب الأهلي، متصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، في ضيافة سيمبا، يوم الثلاثاء، بعدما قدم أفضل عروضه هذا الموسم وفاز 5-صفر على الفريق ذاته في الثاني من فبراير/ شباط.

وقال محمد يوسف، مساعد مدرب الأهلي، قبل السفر إلى دار السلام، اليوم الأحد: ”وضعنا هدفًا نسعى إلى تحقيقه، بحصد الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيدنا تسهل مهمة باقي مباريات دور المجموعات.

”الفوز سيمنحنا تذكرة التأهل إلى دور الثمانية، ويخفف الضغوط على اللاعبين في ظل خوض الفريق لمباراة كل ثلاثة أيام ما بين دوري محلي ودوري الأبطال“.

وكانت بعثة الأهلي وصلت العاصمة التنزانية دار السلام، صباح اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا.

الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وخلفه فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيمبا التنزاني بـ3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل شبيبة الساورة الترتيب بنقطتين.

وبعد الفوز على سيمبا بخماسية خاض الأهلي مباراتين يومي الثلاثاء والجمعة السابقين وفاز 2-1 على إنبي و1-صفر على حرس الحدود لينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وإذا كرر الأهلي انتصاره على سيمبا فإنه سيضمن الصعود مبكرًا بشرط عدم فوز شبيبة الساورة الجزائري على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسيفتقد الأهلي المدافع سعد سمير والقائد حسام عاشور بسبب الإصابة، لكنه في المقابل سيرحب بعودة ياسر إبراهيم وعمرو السولية في الوقت المناسب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها علي محمد علي.