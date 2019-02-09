مرتضى منصور رئيس الزمالك يعلق على شكوى النادي الأهلي المصري ضده لـ”كاف” (فيديو)

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار إدارة الأهلي بتقديم شكوى ضده، لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”؛ بسبب حضوره اجتماع أندية الدوري العام، في اتحاد الكرة.

وقال مرتضى في فيديو مصور: “شكوى الأهلي ضدي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لا تهز شعرة واحدة من رأسي، بيان هزلي، منذ صدوره وأنا أضحك على حالة الرعب التي يمر بها المجلس الأحمر من مواطن عادي بسيط، وكفاية أن النادي كسب 9 نقاط بالتحكيم، واتحاد الكرة لو سكت للأهلي يبقى اتحاد طراطير”.

وأضاف: “البيان الصادر من الأهلي، تحريضي في المقام الأول من خلال الاستقواء بالجماهير، والإصرار على تواجدهم في المدرجات بهدف توجيه شتائم للجيش والشرطة، ولرئيس الزمالك وللمستشار تركي آل الشيخ في المدرجات”.

وتابع: “لو أعضاء مجلس الأهلي عندهم ذرة من الدم كانوا ردوا الساعات التي حصلوا عليها من المستشار تركي آل الشيخ، مجلس إدارة كل همه مصلحته الشخصية، اللائحة التي تم عرضها على الجمعية العمومية للنادي مزورة”.

يذكر أن الأهلي اعترض على حضور مرتضى منصور اجتماع رؤساء الأندية في اتحاد الكرة، بسبب صدور قرار ضده بالإيقاف لمدة عام من قبل الاتحاد الأفريقي واللجنة الأولمبية.

وأرسل مسؤولو الأهلي شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي، ضد رئيس الزمالك، تضمنت التأكيد أن اجتماع الأندية الأخير مع اتحاد الكرة كان رسميًا، وفقًا للخطاب الذى تلقاه النادى للدعوة للاجتماع، وبالتالي يكون حضور رئيس الزمالك مخالفًا للوائح، نظرًا لإيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي، كما تضمنت الشكوى عددًا آخر من انتهاكات رئيس الزمالك، على حد وصف مسؤولي الأهلي.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لفرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك، توفر خطاب يفيد بأن الاجتماع رسمي، بالإضافة لتقدم أحد الأندية بشكوى رسمية وهو ما فعلته الإدارة الحمراء.