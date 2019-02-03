استقالة شهاب الليلي مدرب الأفريقي التونسي بعد الهزيمة المذلة من مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن شهاب الليلي مدرب الأفريقي التونسي، اليوم الأحد، استقالته من تدريب الفريق عقب خسارة مذلة 8-صفر أمام مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومُني الأفريقي بأكبر هزيمة في تاريخ دور المجموعات في دوري الأبطال أمام مستضيفه مازيمبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمس السبت.

وقال الليلي لمحطة “موزاييك” الإذاعية التونسية الخاصة:”أُعلن رسميًا استقالتي من تدريب الفريق، وعندما يقع حادث خطير يستقيل المسؤول الأول، والاعتذار لا يكفي”.

وبدا الأفريقي ، العائد للظهور في دور المجموعات لدوري الأبطال بعد غياب 22عامًا، مستسلمًا أمام مستضيفه، ولم يُظهر أيَّ مقاومة ليتلقى أثقل هزيمة في تاريخه.

وتابع الليلي:”تحدث هذه الهزيمة مرة كل مئة عام، ولا أرغب بأن أكون شريكًا فيها، وبالطبع لم أكن أود حدوثها لفريق عريق وكبير مثل الأفريقي”.

وأوضح المدرب أنه لم يجد تفسيرًا للانهيار الكبير لفريقه قائلًا:”انهار الفريق بالكامل”.

ولا يزال جمهور الأفريقي صاحب الشعبية الكبيرة يعيش وقع الصدمة بعد أن كان يُمنّي النفس بمواصلة مشوار البطولة التي فاز بلقبها مرة واحدة العام 1991.

ووصفت الصحف التونسية الهزيمة بأنها فضيحة، ووصمة عار في تاريخ النادي.