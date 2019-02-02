مازيمبي الكونغولي يكتسح الأفريقي التونسي بثمانية أهداف في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اكتسح فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الأفريقي التونسي، بثمانية أهداف دون رد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي سجل الأول عن طريق كيفين مونديكو في الدقيقة 12، قبل أن يُضيف ميكا الثاني في الدقيقة 23، وسجل موليكا الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يُضيف مونديكو الرابع في الدقيقة 39.

???? HIGHLIGHTS .. TP Mazembe 8-0 CLUB Africain

Matchday 3 #TotalCAFCL pic.twitter.com/t4830kO1e7 — CAF (@CAF_Online) February 2, 2019

شهية مازيمبي للتهديف استمرت في الشوط الثاني، حيث عاد موليكا للتهديف من جديد في الدقيقة 62، قبل أن يضيف موبوتو السادس في الدقيقة 76، وسجل ميشكاك السابع في الدقيقة 81، وسجل مونديكو الثامن في الدقيقة 84.

ويحتل صدارة هذه المجموعة الشباب القسنطيني برصيد 6 نقاط، وكان الكاف قد قرر إقصاء النادي الإسماعيلي من هذه المباراة بعد أحداث مباراة الفريق أمام الأفريقي.

وعليه تم إلغاء نتائج مازيمبي والأفريقي أمام الإسماعيلي، ليكون رصيد الثنائي قبل هذه المواجهة صفرًا.

وبعد مباراة، السبت، أصبح رصيد مازيمبي 3 نقاط، فيما استمر رصيد الأفريقي عند صفر.

وأظهرت إحصاءات الاتحاد الأفريقي أن لاعبي مازيمبي سددوا 28 مرة، من بينها 15 كرة على المرمى، مقابل تسديدتين فقط على المرمى من النادي التونسي.