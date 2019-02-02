القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي النادي الأهلي المصري منافسه سيمبا من تنزانيا، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت محمد الكواليني.

وتنطلق المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، في حين يملك سيمبا 3 نقاط في المركز الثالث مع فيتا كلوب.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا 8 مرات (رقم قياسي)، آخرها العام 2013، وهو وصيف آخر نسختين، أمام الوداد 2017، ثم الترجي 2018.

وقال المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي: “نحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات”.

وأشار مارتن لاسارتي إلى أن الأهلي يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي عدد من أبرز لاعبيه، في مقدمتهم رمضان صبحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأحمد فتحي.