موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه سيمبا التنزاني، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

ولم يسبق أن لعب الأهلي مع سيمبا من قبل.

ويملك الأهلي 4 نقاط من فوزه 2/0 على فيتا كلوب، وتعادله 1/1 مع شبيبة الساورة، ويتصدر ترتيب المجموعة.

في حين يملك سيمبا 3 نقاط مع فيتا كلوب في المركز الثالث.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 8 ألقاب، وهو وصيف آخر نسختين كذلك.

وقال باتريك أوسيم، مدرب سيمبا التنزاني، إن النادي الأهلي من أكبر أندية أفريقيا، مشيرًا إلى صعوبة مهمة فريقه أمام الأحمر، كما أثار الجدل بقوله “الحكام يأخذون صف الفريق صاحب الأرض في أفريقيا، وهي حقيقة واضحة”.