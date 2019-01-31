النادي الأهلي المصري يقيد هذا الثنائي رسميًا في القائمة الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل رسمي، عن آخر ثنائي جرى قيده في القائمة الإفريقية للفريق، مع نهاية باب القيد مساء اليوم الخميس.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في القلعة الحمراء، عن قيد الثنائي محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، ورامي ربيعة قلب الدفاع في القائمة الإفريقية.

وجاء قيد محمود وحيد، لعدم وجود بديل لعلي معلول في القائمة، خاصة أن أيمن أشرف يتم الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع؛ بسبب النقص العددي في هذا المركز، كما تم قيد رامي ربيعة رغم أنه غائب من فترة طويلة بسبب الإصابة، لتدعيم مركز قلب الدفاع، في ظل تعرض سعد الدين سمير وياسر إبراهيم للإصابة في الفترة الأخيرة ورحيل ساليف كوليبالي.

وتعرض صالح جمعة لاعب وسط الفريق لصدمة؛ بسبب عدم قيده إفريقيًا، رغم أنه تلقى تأكيدات بقيده في القائمة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي، ورفض لاسارتي قيد اللاعب بسبب حاجة الفريق لتدعيم الخط الخلفي.