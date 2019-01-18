ماذا ينتظر الإسماعيلي بعد إلغاء مباراة الأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا؟

شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا واقعة مؤسفة بإلغاء مباراة الإسماعيلي المصري والأفريقي التونسي في الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة القارية.

وأصبح الجميع يتساءلون عن العقوبات المنتظرة ضد الإسماعيلي، بعد أن ألغى الحكم الكاميروني اللقاء بسبب أحداث الشغب التي تسببت فيها جماهير الإسماعيلي نتيجة إلقاء الحجارة، والزجاجات الفارغة، بداية من الدقيقة 82 ولأكثر من نصف ساعة.

وتستعرض “إرم نيوز” السيناريوهات المقبلة، والعقوبات المتوقعة ضد الإسماعيلي:

لائحة الكاف وسيناريو الإقصاء

أصبح النادي الإسماعيلي، مهددًا بالإقصاء من دوري أبطال أفريقيا 2018/2019، بعد إلغاء مباراة الدراويش أمام الأفريقي التونسي، في الجولة الثانية لدور المجموعات في المسابقة القارية.

وتنص لوائح “الكاف” في الجزء الخاص بإيقاف المباريات، في المادة الثالثة، أنه إذا اضطُر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهايتها، نتيجة حدوث تعدٍ، أو انتهاكات، أو حالة غضب، تجاه الفريق الضيف، فإن صاحب الأرض يتم إقصاؤه من البطولة القارية، بجانب احتساب النتيجة لصالح الضيوف بالفوز الاعتباري، فضلًا عن إيقاع غرامات مالية على الفريق المستضيف.

سيناريو وفاق سطيف

حدث من قبل سيناريو الإقصاء لفريق وفاق سطيف الجزائري من نسخة دوري أبطال أفريقيا العام 2016، وبالتحديد يوم 18 يونيو من ذلك العام بالدور الثاني.

واقتحم الجمهور أرض الملعب قبل نهاية اللقاء بهزيمة الوفاق بثنائية دون ردٍ ليتم إلغاء اللقاء، وتعرَّض وقتها وفاق سطيف للإقصاء من البطولة.

استبعاد استاد الإسماعيلية

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، أن العقوبات قد تصل لاستبعاد استاد الإسماعيلية من استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر.

وقال عبد الغني لـ”إرم نيوز”:”من الوارد جدًا أن يطلب الاتحاد الأفريقي “كاف” عدم إقامة أي مباريات على استاد الإسماعيلية بعدما كان مقررًا أن تقام مجموعة بالبطولة هناك بسبب هذه الأحداث المؤسفة”.