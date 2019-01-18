إلغاء مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا بسبب شغب الجماهير (فيديو)

قرَّر الكاميروني سيدي أليوم بيانت، حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، إيقاف اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الحكم بسبب إلقاء جماهير الإسماعيلي زجاجات المياه على الحكام، واللاعبين، والجهاز الفني للفريقين.

ولم يكن هذا هو الإيقاف الأول للمباراة، حيث توقف اللقاء 8 دقائق بسبب الهجوم الجماهيري، قبل أن تتوقف مرة أخرى في الوقت الحالي.

ولم تتوقف الجماهير عن قذف الزجاجات حتى قرَّر الحكم إلغاء المباراة.

ويتقدم الأفريقي على الإسماعيلي على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف من ركلتي جزاء.

وهاجمت الجماهير المتواجدة حكم المباراة لاحتسابه ركلة جزاء للأفريقي.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أنه في حالة إلغاء المباراة سيتم إقصاء الإسماعيلي من البطولة الأفريقية.