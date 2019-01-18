ثنائية الخنيسي تقود الترجي للفوز على بلاتينيوم وتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز المهاجم طه ياسين الخنيسي هدفين بواقع هدف في كل شوط ليقود الترجي حامل اللقب للفوز 2-صفر على ضيفه بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

افتتح الخنيسي التسجيل لحامل اللقب بعد مرور 24 دقيقة على بداية اللقاء، قبل أن يعود ويعزز تفوق فريقه لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وخاض الترجي مباراته ضد ضيفه في غياب أي حضور جماهيري.

وتم حرمان حامل اللقب من دعم جماهيره بعد أن عاقبه الاتحاد الأفريقي للعبة بخوض مباراتين دون جمهور؛ بسبب أحداث مباراته أمام الأهلي المصري بنهائي البطولة العام الماضي.

وتصدر الترجي المجموعة الثانية بعد ان رفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما بقي يملك بلاتينيوم ستارز نقطة واحدة بالتساوي مع أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا وحوريا الغيني.