أنيس البدري مهاجم الترجي التونسي يفتح البابا أمام رحيله إلى أحد دوريات الخليج العربي

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المهاجم أنيس البدري نجم الترجي التونسي أفضل لاعب مغاربي إثر استفتاء شارك فيه متابعو الصحيفة الفرنسية عبر موقعها على الإنترنت.

وتقدم أنيس البدري على المغربي حكيم زياش متوسط ميدان أياكس والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقال أنيس البدري في حوار مع الصحيفة الفرنسية: “سعيد بالتتويج بهذه الجائزة، أشعر بالفخر أيضًا لكون الأسماء المرشحة من مستوى كبير، وأن أتفوق عليها، فهذا شيء رائع هذه الكرة الذهبية لي لكونها تتوج سنة رائعة.”

وأضاف نجم الترجي التونسي:” سنة 2018 كانت مميزة، الفوز بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والمشاركة في كأس العالم روسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية، كنت حاسمًا في لقاءات دوري الأبطال وسجلت في نصف النهائي والنهائي.”

وفتح أنيس البدري الباب لرحيله نحو الشرق الأوسط أو أوروبا وقال: “ما زال في عقدي سنة ونصف السنة، مبدئيًا أفكر في الرحيل قبل نهاية شهر يناير، هناك عروض من أوروبا والشرق الأوسط كل شيء ممكن، أملك حق الرحيل ويبقى تلقي عرض يوافق عليه الترجي التونسي.”

وأضاف النجم التونسي حول اللعب في الخليج:” بالنسبة للاعب في سني من الصعب أن تجد تحديًا في أوروبا، الخليج يوفر لي إمكانيات مادية وظروف عيش جيدة، لو كنت صغيرًا كان التفكير سيكون مختلفًا.