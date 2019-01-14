كاف يعاقب الترجي بسبب واقعة حافلة النادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) معاقبة الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بخوض مباراتين على ملعبه دون جمهور، على خلفية أحداث المباراة النهائية للموسم الماضي أمام الأهلي المصري.

وقال الكاف عبر حسابه على “تويتر” الإثنين: “قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي خوض الترجي التونسي مباراتيه المقبلتين في دوري الأبطال على ملعبه دون جماهير، عقب أحداث مباراة نهائي نسخة ٢٠١٨ أمام الأهلي المصري”.

واعتدى عدد من جماهير الفريق التونسي على حافلة الأهلي قبل خوض إياب الدور النهائي، وكذلك إطلاق الشماريخ والألعاب النارية خلال المباراة التي حسمها الترجي بالفوز 3/0 ليتوج بلقبه الثالث في دوري الأبطال.

وسيتم تطبيق القرار عندما يستضيف حامل لقب الدوري التونسي فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في النسخة الحالية من البطولة.