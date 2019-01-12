النادي الأهلي يقتنص فوزًا صعبًا من فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الأهلي المصري فوزًا صعبًا 2-صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في بداية مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد تشارليز كالونجي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 36، لكنه سجل هدفيه في الشوط الثاني.

وأحرز البديل ناصر ماهر الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من محمد هاني.

وضاعف التونسي علي معلول النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرّض البديل كريم وليد (نيدفيد) للعرقلة من قِبل الحارس نيلسون لوكونج.

وتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع سيمبا التنزاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بعد فوز سيبما 3-صفر على شبيبة الساورة الجزائري في وقت سابق اليوم.