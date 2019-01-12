هدف مباراة الأهلي وفيتا كلوب.. ناصر ماهر يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك فيتا كلوب، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب برج العرب، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويسعى الأهلي إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة بدور المجموعات، من أجل تأكيد قدرته على الفوز باللقب الأفريقي الذي عجز عن تحقيقه في آخر نسختين، حينما خسره المرة الأولى أمام الوداد المغربي ثم خسره مرة أخرى أمام الترجي التونسي في المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي تضم إلى جانبه كلًا من فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.

صعد الأهلي لدور المجموعات بعد تخطي عقبة جيما الإثيوبي 2-1 بمجموع المباراتين، فيما أنهى فيتا كلوب الموسم القاري الماضي وصيفًا لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي، وشارك في دوري الأبطال النسخة الحالية وتمكّن من الإطاحة بفريق بانتو، بطل ليسوتو، من دور الـ32 بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 4-1، والتعادل إيابًا بنتيجة هدف لمثله.