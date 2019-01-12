مازيمبي بعشرة لاعبين يهزم الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز مازيمبي هدفين في دقيقتين قرب النهاية ليتغلب على ضيفه الإسماعيلي المصري 2-صفر رغم النقص العددي في صفوفه منذ نهاية الشوط الأول في دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسيلفان جوبوهو حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول واحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي أهدرها المدافع الدولي باهر المحمدي.

ورغم النقص العددي أحرز مازيمبي هدفين في الدقيقة 84 عبر شيكو أوشيدني من ضربة رأس وبعدها بدقيقتين عزز كيفن مونديكو النتيجة لأصحاب الأرض بالطريقة ذاتها.

وتصدّر مازيمبي المجموعة بثلاث نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن شباب قسنطينة الجزائري الذي تغلّب 1-صفر خارج أرضه على الأفريقي التونسي، أمس الجمعة.