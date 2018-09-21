مازيمبي الكونغولي يودّع دوري أبطال أفريقيا وأغوستو الأنغولي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

ودّع فريق مازيمبي الكونغولي، منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

وجاء خروج مازيمبي من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بأنغولا بالتعادل السلبي.

وبذلك، أصبح بريميرو دي أغوستو أول الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب مازيمبي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بالأرض والجمهور، وتمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 12 عبر جاكسون موليكا.

ومع حلول الدقيقة 34 أدرك الفريق الأنغولي التعادل عن طريق مونغو بوكامبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفشلت جميع محاولات مازيمبي لتسجيل هدف الفوز والتأهل ليودّع على إثرها البطولة القارية.