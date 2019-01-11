مباراة الأهلي وفيتا كلوب.. لاسارتي يحذر من الهجمات المرتدة للمنافس

حذّر المدرب الجديد مارتن لاسارتي لاعبي النادي الأهلي المصري، من خطورة الهجمات المرتدة لمنافسه فيتا كلوب، عندما يستهل الفريقان مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت.

وقال موقع الأهلي على الإنترنت، إن المدرب القادم من أوروغواي خصص جانبًا كبيرًا من اجتماعه مع اللاعبين، مساء أمس الخميس؛ لحث مدافعي الفريق على إحباط خطورة مهاجمي ممثل الكونغو الديمقراطية؛ سعيًا لبداية قوية.

وستشهد المباراة الدفع بالصفقات الجديدة: حسين الشحات القادم من العين الإماراتي، وياسر إبراهيم المنتقل من سموحة، ورمضان صبحي العائد من الدوري الإنجليزي.

وسجل الأهلي الثلاثي الشحات وإبراهيم وصبحي في القائمة المحلية والأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة تضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه علي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر ووليد سليمان ورمضان صبحي ومروان محسن.

ويغيب عن الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور ومحمد نجيب وسعد سمير وصلاح محسن ووليد أزارو؛ بسب إصابات.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف متفرج المباراة التي ستقام على استاد الجيش في برج العرب، على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره في دوري الأبطال من أجل حصد لقب البطولة التاسع بعد أن أخفق في العامين الماضيين من التتويج به رغم وصوله للدور النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، غدًا السبت، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD.