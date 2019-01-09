إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري الجديد بقطع في الرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة مارتن لاسارتي، صدمة مفجعة في الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب وسط الفريق، خلال لقاء سموحه بالأمس، في بطولة الدوري العام.

وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، في تصريحات للصحفيين: “الأشعة أثبتت إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وسيبدأ اللاعب إجراءات العملية الجراحية خلال ساعات”.

وأضاف يوسف: “إدارة النادي تجهز حاليًا من أجل سفر اللاعب إلى ألمانيا؛ لإجراء الجراحة بشكل عاجل، حتى يعود اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل

وانتقل محمد محمود مؤخرًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبدأ أساسيًا في مباراة سموحة بعد أن شارك كبديل في لقاء بيراميدز.