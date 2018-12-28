موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا‎

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث مقر الاتحاد الأفريقي لقدم القدم، لمتابعة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وستجرى مراسم سحب القرعة اليوم الجمعة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية.

وستقسم الفرق الـ16 المشاركة على 4 مستويات بحسب ترتيبها في تصنيف الاتحاد الأفريقي.

وجاءت أندية الترجي ومازيمبي والأهلي والوداد في المستوى الأول، في حين تقع أندية صن داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا العام 2016 وفيتا كلوب وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي في نسخته الماضية وحوريا الغيني إضافة إلى النادي الأفريقي ضمن المستوى الثاني.

ومن المتوقع أن تكون أندية أسيك ميموزا الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطينى الجزائريين في المستوى الثالث، بينما سيضم المستوى الرابع أندية الإسماعيلي المصري ولوبي ستارز النيجيري وسيمبا التنزاني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه 4/3 بنتيجة إجمالية على الأهلي المصري.