كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

سيشهد مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والذي تأهل له تلقائيًا الترجي التونسي حامل اللقب دون أن يشارك في دور 32 أو الدور التمهيدي.

ومثّل الترجي القارة السمراء في كأس العالم للأندية في الإمارات، لكنه خسر في المباراة الأولى 0/3 أمام العين الإماراتي صاحب الأرض والضيافة، والذي بلغ النهائي قبل أن يخسر 1/4 هدف أمام ريال مدريد.

موعد القرعة:

وستجرى مراسم سحب القرعة اليوم الجمعة في تمام الساعة 18:00 مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة على 4 مستويات بحسب ترتيبها في تصنيف الاتحاد الأفريقي.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات:

الأهلي والإسماعيلي من مصر، الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغولي، أورلاندو وصن داونز من جنوب أفريقيا، لوبى ستارز النيجيري، وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة الجزائري، وبلاتينيوم من زيمبابوي، سيمبا التنزاني، وأسيك ميموزا الإيفواري، والأفريقي والترجي من تونس، وحوريا الغيني.

التصنيف:

وتَقرر وضع أندية الترجي ومازيمبي والأهلي والوداد في المستوى الأول، بينما جاءت أندية صن داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا العام 2016 وفيتا كلوب وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي في نسخته الماضية وحوريا الغيني إضافة إلى النادي الأفريقي ضمن المستوى الثاني.

ومن المتوقع حلول أندية أسيك ميموزا الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطينى الجزائريين في المستوى الثالث، بينما سيضم المستوى الرابع أندية الإسماعيلي المصري ولوبي ستارز النيجيري وسيمبا التنزاني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

القنوات الناقلة:

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت ببث مجريات قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر قناتها الإخبارية.

موعد انطلاق دور المجموعات:

ستنطلق مباريات دور المجموعات بداية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 11 يناير 2019 وحتى 17 مارس من العام ذاته.