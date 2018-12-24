تعرف على الفرق المتأهلة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والدور الأخير للكونفدرالية

تأهل 15 فريقًا لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد نهاية لقاءات دور الـ32، ليضاف إليها حامل اللقب، الترجي التونسي، الذي أعفي من خوض التصفيات التأهيلية وسيتواجد مباشرة في دوري المجموعات.

وتجرى الجمعة المقبل قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لدور الـ32 الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي سيؤهل 15 فريقًا لدوري المجموعات ستلحق بفريق النجم الساحلي التونسي الذي بلغ دوري المجموعات بعد تجاوزه دور الـ32 الأول.

وفي دوري أبطال أفريقيا، سيتواجد 7 فرق عربية في دوري المجموعات بواقع فريقين لكل من الجزائر ومصر وتونس وفريق من المغرب، بينما كانت المفاجأة خروج النصر الليبي بطريقة غريبة رغم كونه فاز ذهابا على حوريا الغيني 3-0 لكنه خسر إيابا 6-1.

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية ستتواجد في القرعة 10 فرق عربية، من بينها 4 فرق مغربية وفريقان من ليبيا وفريق من كل من الجزائر وتونس والسودان ومصر.

وتقسم فرق كأس الكونفدرالية لمستويين، يضم الأول الفرق التي تأهلت من دور الـ32 لنفس المسابقة، والثاني الفرق التي أقصيت من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وهي الفرق التي تستضيف لقاءات الذهاب على أرضها وقد نشهد مواجهات عربية عربية بحكم تواجد 6 فرق عربية في المستوى الأول و4 في المستوى الثاني.

يذكر أن الأندية العربية فازت بلقبي دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية على يد الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم الماضي.

الفرق التي بلغت دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي والإسماعيلي من مصر

النادي الرياضي القسطنطيني وشباب الساورة من الجزائر

الترجي والنادي الأفريقي من تونس

الوداد البيضاوي من المغرب

فيتا كلوب ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية

أورلاندو بيراتس وصن داونز من جنوب أفريقيا

بلاتينيوم من زيمبابوي

سيميا من تنزانيا

أسيك أبيدجان من كوت ديفوار

الوبي ستار من نيجيريا

حوريا من غينيا

الفرق التي تلعب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية:

الفرق التي تأهلت من دور الـ32 الأول:

الرجاء البيضاوي، ونهضة بركان، وحسنية أغادير من المغرب، والزمالك من مصر، ونصر حسين داي من الجزائر، والنادي الصفاقسي من تونس، وبيترو أتلتيكو من أنغولا، وكامبالا سيتي من أوغندا، وموكور سبور من رواندا، وأشانتي كوتوكو من غانا، وساليمانا من بوركينا فاسو، وسان بيدرو من كوت ديفوار، والأهلي الليبي، وإينوغو رينجرز من نيجيريا، وكايزر تشيفس من جنوب أفريقيا.

الفرق التي أقصيت من دور الـ32 من دوري الأبطال:

اتحاد طنجة من المغرب، والنصر والأهلي من ليبيا، والهلال السوداني وزيسكو يونايتد ونكانا من زامبيا، والقطن الكامروني، وجيما أباجيفار من إثيوبيا، وفيريس من أوغندا، وأفريقيا ستارز من نامبيا، والملعب المالي، وجارا فدي داكار السنغالي، وغور ماهيا الكيني وبانتو من ليسوتو، وأوتو ديو من الكونغو.