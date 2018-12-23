دوري أبطال أفريقيا.. المغرب تنفي منع دخول طائرة تقل مشجعي فريق شبيبة الساورة الجزائري

نفت المملكة المغربية، منع دخول طائرة جزائرية، الأحد، كانت تقل مشجعي فريق رياضي جزائري إلى أراضيها، لمشاهدة مباراة اتحاد طنجة شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك في بيان للسفارة المغربية لدى الجزائر، وقالت السفارة إنها “تنفي رفض دخول الطائرة التابعة للخطوط الجزائرية التي كانت تقل مناصري فريق شبيبة الساورة لكرة القدم إلى مدينة طنجة”.

ويأتي هذا البيان عقب نشر فريق شبيبة الساورة لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” تدوينة قال فيها إن “الخارجية المغربية رفضت دخول الطائرة التي كانت تقل مناصرينا إلى طنجة”.

فيما ذكر بيان سفارة الرباط أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية لا علاقة لها بالموضوع”.

وأشار إلى أن”سلطات الطيران المدني في المملكة منحت الترخيص المطلوب للشركة الجوية الجزائرية لنقل أنصار شبيبة الساورة إلى طنجة، وهي الطائرة التي كانت تقل 148 مشجعًا جزائريًا”.

وفي وقت سابق اليوم، واجه الفريق الجزائري نادي اتحاد طنجة المغربي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بفوز فريق اتحاد طنجة، بهدف واحد، إلا أنه لم يتمكن من الصعود إلى الدور الموالي من المنافسات لخسارته في الذهاب بهدفين دون رد.