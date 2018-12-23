دوري أبطال أفريقيا.. النادي الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات رغم خسارته أمام جيما الإثيوبي (فيديو)

تأهل النادي الأهلي المصري إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته 0/1 أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي، الأحد، في إياب مباريات الدور الثاني.

وتلقى الأهلي هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتسديدة من داخل المنطقة.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابًا ليتأهل إلى الدور المقبل بنتيجة إجمالية 2/1.

ويضع النادي الأهلي عينه على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ 4 سنوات، ويريد تحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وسبق للأهلي أن لعب أمام أندية إثيوبية مرتين، ففي العام 1998 ودع من دور الـ32 بمفاجأة من البن الإثيوبي (تعادل 1/1 في إثيوبيا وتعادل 2/2 في القاهرة)، قبل أن يتخطاه بنتيجة 3/0 في طريقه للفوز بدوري الأبطال العام 2012.