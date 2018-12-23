هدف مباراة الأهلي وجيما.. الأحمر يتأخر 0/1 (فيديو)

تلقى النادي الأول هدفًا في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعه مع جيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني).

وجاء الهدف، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة من داخل المنطقة.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء وعينه على لقب أفريقي غائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ أربع سنوات، ويريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ويخوض الأهلي المباراة، وهو يملك الأفضلية في التأهل لدور المجموعات بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن.

سجل الأهلي أمام الإثيوبيين ليس الأفضل، ففي 1998 ودع الأهلي دور الـ32 بمفاجأة من البن الإثيوبي (تعادل 1-1 في إثيوبيا وتعادل 2-2 في القاهرة)، قبل أن يتخطاه بنتيجة 3-0 في طريقه للفوز بدوري الأبطال العام 2012.