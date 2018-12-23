القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الأهلي المصري مباراة الإياب في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفًا على فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، مساء اليوم الأحد.

وسيدخل الأهلي هذا اللقاء وعينه على لقب أفريقي غائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ أربع سنوات، ويريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ويخوض الأهلي المباراة وهو يملك الأفضلية في التأهل لدور المجموعات بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن.

المباراة مفصلية بالنسبة للأهلي في طريقه هذا الموسم، إذ سيضمن التأهل لدور المجموعات استقرارًا نسبيًّا للأهلي في أفريقيا قبل الانشغال في الدوري المصري ومحاولة اللحاق بركب الصدارة، أما الخسارة ستعني المزيد من المشاكل في وقت بدأ الفريق تحقيق انتصارات في الدوري بعد صفعتي خسارة دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية.

سجل الأهلي أمام الإثيوبيين ليس الأفضل، ففي 1998 ودع الأهلي دور الـ32 بمفاجأة من البن الإثيوبي (تعادل 1-1 في إثيوبيا وتعادل 2-2 في القاهرة)، قبل أن يتخطاه بنتيجة 3-0 في طريقه للفوز بدوري الأبطال عام 2012.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تنقل قناة “أون سبورت” اللقاء على الهواء مُباشرة بعدما حصلت القناة على حقوق بث المباراة، إذ سيكون هناك “استوديو تحليلي” قبل المباراة وبعدَها، مع وجود تغطية شاملة.

تردد قناة “أون سبورت”

القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة 10853، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 6/5، الاستقطاب (أفقي).