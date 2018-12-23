موعد مباراة الأهلي وجيما اليوم في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

يصطدم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، بنظيره جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي للعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لدوري المجموعات في البطولة التي صعد بطل مصر لنهائي آخر نسختين فيها، لكنه خسر اللقب مرة أمام الوداد المغربي، والثانية أمام الترجي التونسي.

ويسعى الأهلي للهروب من مفاجآت الصغار أمام الفريق الإثيوبي خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب ببرج العرب انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة فقط؛ ما يعني أن المارد الأحمر مُطالبٌ بالحفاظ على شباكه نظيفة حتى يتفادى مفاجآت الفريق الإثيوبي الذي يتسلّح بعاملي الأرض والجمهور.

ويعيش الأهلي فترة تألق محليًّا بعد اقتناص 4 انتصارات متتالية، إذ يحتل الأحمر المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتبقى له 6 مؤجلات.

وسافر الأهلي إلى إثيوبيا بقائمة تضم 19 لاعبًا هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي – أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي – حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف – مروان محسن ووليد أزارو.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تنقل قناة “أون سبورت” اللقاء على الهواء مُباشرة بعدما حصلت القناة على حقوق بث المباراة، حيث سيكون هناك ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدَها، مع وجود تغطية شاملة.