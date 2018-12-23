تقارير.. النادي الأهلي المصري يقترب من ضم كاميلو سانفيزو لاعب كويريتارو المكسيكي

تقارير.. النادي الأهلي المصري يقترب من ضم كاميلو سانفيزو لاعب كويريتارو المكسيكي

المصدر: محمد فاروق - إرم نيوز

اقترب النادي الأهلي المصري، من ضم صفقة جديدة، في الدوري المكسيكي، لدعم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الحساب الرسمي لـ”ترانسفير ليغ” المكسيكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع البرازيلي كاميلو سانفيزو، لاعب نادي كويريتارو المكسيكي.

ويبلغ كاميلو 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح، ولعب مع كويريتارو المكسيكي هذا الموسم 18 مباراة منها 17 أساسيًّا، وسجل 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وحال نجاح الأهلي في ضم كاميلو، سيكون الصفقة الرابعة في الميركاتو الشتوي، بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة، ومحمود حمد لاعب المقاصة، ومحمود السلمي نجم فريق غزة الرياضي الفلسطيني والأنغولي جيرالدو لاعب أول أغسطس.

وسيحتاج الأهلي حينها، إلى الاستغناء عن لاعبين اثنين من الأجانب الذين يملكهم في قائمته، وهم: المالي ساليف كوليبالي والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيو أجايي، علمًا بأن الجهاز الفني للقلعة الحمراء استقر على رحيل المدافع المالي في يناير.

يذكر أن الأهلي رصد ميزانية ضخمة للتعاقد مع صفقات قوية في موسم الانتقالات الشتوية، لدعم الفريق وتعويض خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية.

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