تأهل قسنطينة والإسماعيلي والوداد لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

بلغ شباب قسنطينة الجزائري دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه فايبرز الأوغندي في إياب الدور الثاني، ولحق به الإسماعيلي المصري رغم خسارته 2-1 أمام مضيفه القطن الكاميروني، اليوم السبت.

وتأهل الوداد البيضاوي المغربي، بطل النسخة قبل الماضية، لدور المجموعات رغم خسارته 3-1 أمام مستضيفه جراف دي دكار السنغالي في إيابا الدور الثاني.

وتغلب شباب قسنطينة على منافسه 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه 1-صفر على ملعبه الأسبوع الماضي.

وفي مباراة اليوم سجل عادل جعبوط الهدف الأول لشباب قسنطينة في الدقيقة 64 قبل أن يضاعف وليد بن شريفة النتيجة في الدقيقة 70.

وجاء تأهل الإسماعيلي، العائد بعد غياب للمشاركة في البطولة، بعد انتصاره 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه 2-صفر في الذهاب بالإسماعيلية الأسبوع الماضي.

وتقدم الإسماعيلي بهدف مبكر بعد دقيقتين من البداية عن طريق المدافع الدولي باهر المحمدي من ركلة جزاء لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عن طريق سيرجي أنغولو في الدقيقة 43 عندما تابع تسديدة ارتدت من محمد فوزي حارس الإسماعيلي ليضع الكرة في الشباك.

وأحرز داودا كاميلو الهدف الثاني للقطن في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وفي دكار خسر الوداد لكنه تأهل لدور المجموعات بفضل الهدف الذي سجله اليوم في مرمى مستضيفه بعد تعادل الفريقين ذهابا وإيابا 3-3 عقب فوزه 2-صفر في الدار البيضاء الأسبوع الماضي.

ومنح سيزار جاي التقدم لجراف دي دكار في الدقيقة 20 قبل أن يضيف باب والي الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني عقب خطأ فادح للمدافع أشرف داري.

وحصل الوداد البيضاوي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 نفذها بنجاح المهاجم محمد أوناجم لكن صاحب الأرض أضاف الهدف الثالث قبل دقائق من النهاية عبر البديل عبدالرحمن با.

وودع الأهلي الليبي المسابقة بعد خسارته 4-صفر على ملعب ماميلودي صن داونز بطل نسخة 2016 بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب.

وستجرى قرعة دور المجموعات في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة في القاهرة، يوم الجمعة المقبل.