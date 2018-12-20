موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 للكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، موعد فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 لكأس الاتحاد القاري (الكونفدرالية) لموسم 2018- 2019.
وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تحديد الجمعة 28 ديسمبر الجاري موعدًا لسحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بجانب دور الـ 32 “الثاني” في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وستقام القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وتقام يومي السبت والأحد المقبلين، 15 مباراة في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، حيث يتم تحديد الفرق الـ16 التي ستشكل المجموعات بعدها.
يذكر أن النسخة الجديدة من بطولتي أفريقيا للأندية ستقام لأول مرة في الشتاء، وتنتهي مع مطلع صيف 2019.