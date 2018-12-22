جماهير الهلال السوداني تهاجم حافلة لاعبي الأفريقي التونسي ومطالبات بإلغاء المباراة

هاجمت جماهير الهلال السوداني بعثة نادي الأفريقي التونسي خلال الدخول إلى ملعب الجوهرة، الذي سوف يحتضن مباراة الفريقين في مباراة الإياب المقرر إقامتها في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا الأحد.

وبات الأفريقي قريبًا من التأهل إلى دور المجموعات لأول مرة منذ عام 1997 بعد فوزه 3-1 على بطل السودان في تونس خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

لكن مهمة الفريق التونسي لن تكون سهلة أمام منافسه الساعي للاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه وأمام جمهوره لتعويض خسارة الذهاب وانتزاع بطاقة التأهل.

السيد هشام المناعي يُدين الاعتداء على حافلة بعثة #النادي_الإفريقي من قبل جماهير الهلال السوداني واتصالات مع وزارة الخارجية والاتحاد الافريقي لكرة القدم @CAF_Online @caf_online_AR لاتخاذ إجراء بإلغاء المباراة pic.twitter.com/9SUQuWBNS5 — Ligue Clubiste (@Ligue_Clubiste) December 22, 2018

من جانبه، أدان هشام المناعي، الناطق الرسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، الاعتداء على حافلة بعثة النادي الأفريقي من قبل جماهير الهلال السوداني، مؤكدًا إجراءه اتصالات مع وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ إجراء بإلغاء المباراة.

قال المناعي، في تصريح إذاعي، اليوم: “أن الوعود الأمنية من قبل السلطات السودانية، لم تترجم على أرض الواقع، ووجود الجماهير السودانية هذا المساء أمام الملعب وتعمدهم رشق البعثة بالحجارة يجعلنا نتهيأ للأسوأ في مباراة الغد”.

وأضاف: “لقد اتصلت برئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وبسفير تونس في الخرطوم لأخذ التدابير العاجلة من أجل سلامة بعثة الإفريقي”.

وتعرض حارس النادي الأفريقي، سيف الشرفي، إلى إصابة على مستوى الرأس بعد رشق حافلة النادي من طرف مشجعي الهلال السوداني بالحجارة في طريق العودة.

ويعاني الأفريقي من كثرة الغيابات إذ سيفتقد جهود المدافعين فخر الدين الجزيري وسامي الهمامي والمهاجم الغاني ديريك ساراسكو للإصابة والظهير الأيمن الجزائري مختار بلخيثر للإيقاف.

الاتحاد التونسي

إلى ذلك، طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، بنقل المباراة إلى ملعب محايد أو إقامتها بدون جمهور بسبب المظاهرات الجارية حاليا في السودان.

وتفجرت مظاهرات في عدة مدن في السودان قبل أيام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال الاتحاد التونسي في بيان اليوم، إنه عقب “الاعتداءات التي حدثت على بعثة النادي الأفريقي قبل بداية التدريب اليوم اتصل الاتحاد مرة أخرى بالاتحاد الأفريقي للمطالبة بتأجيل المباراة من أجل سلامة اللاعبين أو إقامتها في ملعب محايد أو بدون جمهور”.

وعين الاتحاد القاري منسقا أمنيا للمباراة بسبب مخاوف من تعرض بعثة الفريق التونسي لاعتداءات.

وأضاف البيان: “أرسلنا عدة مكاتبات للاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع بشأن هذه المباراة وما ورد على موقع الهلال على الإنترنت من مقالات تحريضية.

“نحمل جميع الأطراف المسؤولة على إقامة هذه المباراة وتأمينها مسؤولية سلامة البعثة التونسية وأي تصرف قد يخرج المباراة عن إطارها الرياضي”.

من جانبه، قال عبد السلام اليونسي، رئيس بعثة النادي الأفريقي، إن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أجرى اتصالا هاتفيا معه للاطمئنان على صحة لاعبي النادي الأفريقي وكامل الطاقم، مشددا أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته للمصالح الدبلوماسية التونسية بالسودان للإحاطة بكامل الفريق خلال رحلته في السودان.