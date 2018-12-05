الهلال السوداني والإسماعيلي المصري واتحاد طنجة المغربي إلى دور 32 لأبطال إفريقيا

تأهلت أندية الهلال السوداني والإسماعيلي المصري واتحاد طنجة المغربي، اليوم الأربعاء، لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الهلال السوداني على مضيفه جيه كيه يو بطل زنغبار بهدفين دون رد، في مباراة الإياب للدور التمهيدي للبطولة القارية، وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

أحرز هدفي الهلال، البرازيلي جيوفاني دا سيلفا وشرف الدين شيبوب من ضربة جزاء في الدقيقتين 80 و90+3 من زمن المباراة.

كما تغلب الإسماعيلي على مضيفه لو ميساغير نغوزي البوروندي بهدفين لهدف في مباراة الإياب للدور التمهيدي، بعد أن فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

وتأهل اتحاد طنجة بعد التعادل السلبي مع مضيفه إليكت سبورت التشادي في مباراة الإياب لدور التمهيدي بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

وودع المريخ السوداني البطولة مبكرًا، بعد أن تلقى الهزيمة من مضيفه فيبرس الأوغندي بهدف دن رد، في مباراة الإياب، بعد فوزه بهدفين لهدف في مباراة الذهاب.