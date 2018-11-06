ماذا قال الشارع المصري عن واقعة تمزيق قميص أزارو وعقوبة “كاف” ضده؟ (فيديو)

أثارت واقعة المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي، الذي قام بتمزيق قميصه لخداع حكم مباراة الترجي، ما أدى إلى إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ردود فعل واسعة في الشارع المصري.

وتباينت آراء الجمهور المصري حول الواقعة نفسها ومدى أحقية توقيع عقوبة ضده، بعد حرمان فريقه من جهوده في المباراتين المقبلتين بقرار من “كاف”.

فهناك فريق أيد العقوبة ووجدها عادلة؛ لعدم التزام اللاعب بالروح الرياضية، في حين رأى آخرون أنها ظالمة وأن تصرف المهاجم المغربي لا يستحق كل هذه الضجة.

ويرصد “إرم نيوز” رأي الشارع المصري في واقعة أزارو، والعقوبة التي وقعها “كاف” ضده قبل مواجهة الأهلي والترجي، يوم الجمعة المقبل.

وقد كشف خالد اللوزي، مدير تصوير مباراة الأهلي والترجي التونسي، عن الشخص المسؤول عن تسريب فيديو تمزيق وليد آزارو قميصه للتحايل على حكم اللقاء.

وقال اللوزي في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “ناثالي ريب مسؤولة التواصل بالكاف ومنسقة الاتحاد الأفريقي، هي التي سربت فيديو لاعب النادي الأهلي وليد أزارو أثناء تمزيقه قميصه من أجل الحصول على ضربة جزاء”.

وتابع: “منسقة الاتحاد الأفريقي حصلت على هذا الفيديو من غرفة الإذاعة الخارجية، لأنها يكون لها حق دخول الغرفة، سواء الخاصة بتصوير المباراة أو الخاصة بتقنية الفار”.

وأردف: “يكون لخاصية الفار سيارة إذاعة خارجية أخرى، تقوم بتصوير الـ10 كاميرات الخاصة بالمباراة”، لافتًا إلى أن الفار يأخد كاميرات تصوير المباراة بالكامل، بصورة منفردة.