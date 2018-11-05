بعد إيقاف وليد آزارو قبل مباراة الترجي.. النادي الأهلي يهاجم الاتحاد المصري

علّق النادي الأهلي المصري على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بإيقاف وليد آزارو مهاجم الفريق مباراتين واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، للجنة استماع، على خلفية أحداث مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية: “الاتحاد المصري لكرة القدم لا يحمي الأهلي، بعكس الاتحاد التونسي الذي سعى بكل قوة لحماية الترجي التونسي، أين هاني أبوريدة رئيس الجبلاية من كل هذا؟”.

وتابع: “لم نجد بيانًا رسميًا من الاتحاد المصري يطالب بحماية الأهلي في تونس، كنّا نريد أن نشعر بأن الجبلاية تدافع عن النادي وعن حقوقه”.

وواصل: “عيب جدًا أن يُوقَف وليد أزارو، بعد انتهاء مباراة الذهاب لكي لا يشارك في مباراة العودة، وهو من الأعمدة الأساسية في الفريق، ومن العيب أيضًا إذا تم رفع البطاقات عن لاعبي الترجي التونسي في وجود هاني أبوريدة”.

وكان الترجي قد طالب باستعادة الثنائي الموقوف فرانك كوم وشمس الدين الذوادي في مواجهة الإياب رغم حصولهما على الإنذار الثاني في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الأهلي 3/1.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أصدر قراره ضد أزارو، بداعي تمزيق قميصه للتحايل على الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.

ويتواجه الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب، بالاستاد الأولمبي “رادس” في تونس، حيث يحتاج أبناء باب سويقة إلى الفوز بفارق هدفين نظيفين أو أكثر للتتويج باللقب، بينما سيكتفي المارد الأحمر بتحقيق التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد لنيل البطولة التاسعة في تاريخه.