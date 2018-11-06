إيقاف مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي والتحقيق معه (صورة)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إيقاف الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت، إن الكاف قرر إيقاف مهدي عبيد لحين التحقيق معه حول أخطائه ضد الفريق التونسي في مباراة الذهاب.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بفوز الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق التونسي، في لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء للأحمر وواحدة للترجي.

كما أوقف الكاف الزامبي “جانب سيكازوي” حكم إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي وأول أغسطس؛ (للتحقيق معه حول أخطائه ضد الفريق الأنغولي).

الكاف أوقف الجزائري مهدي عبيد حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي (للتحقيق معه حول أخطائه ضد الفريق التونسي).. كما أوقف الزامبي جانب سيكازوي حكم إياب نصف نهائي البطولة بين الترجي وأول أغسطس (للتحقيق معه حول أخطائه ضد الفريق الأنجولي). — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

يُذكر أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد، 3 ركلات جزاء منها 2 لصالح الأهلي، ولجأ إلى تقنية الفيديو “VAR” في ركلتي الأهلي، وأكد على صحة قراره بعد العودة للفيديو.