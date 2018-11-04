الترجي التونسي يلوّح بعدم خوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي المصري (صورة)

لوّح الترجي التونسي، اليوم الأحد، بالانسحاب من إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام النادي الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، بسبب عقوبات الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد فرض غرامة مالية على إدارة الترجي بقيمة 300 ألف دولار، واللعب مباراتين دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ، إضافة لإغلاق مدرج “الفيراج”، على خلفية أعمال الشغب التي شهدها ملعب رادس، خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام بريميرو دي أغوستو الأنغولي.

وأوضح الترجي في بيان نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”:”بالتنسيق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، يحاول رئيس النادي، حمدي المدب، رفع العقوبة الموقّعة على جماهير الفيراج”.

وأضاف:”وأرسل في هذا الصدد، مطلبًا باستئناف رسمي لهذا القرار، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفي حالة عدم رفع العقوبة، فإن المدرب يلوّح بعدم إجراء المباراة، دفاعًا عن مصلحة الترجي وجمهوره العزيز.

وشهدت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف 3 ضربات جزاء، منها اثنتان للأهلي، ويرى الترجي أن الركلتين -خاصة الثانية- فيهما ظلم واضح، بسبب التصرف الغريب من المهاجم المغربي وليد آزارو، الذي ضرب أحد مدافعي الترجي، كما تعمّد تمزيق قميصه لخداع الحكم.