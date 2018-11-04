مصدر من ألتراس الترجي ينفي لـ”إرم نيوز” مخطط الاعتداء على لاعبي الأهلي وجماهيره‎

أكد مصدر من ألتراس نادي الترجي التونسي أن ما يتم تداوله بخصوص تخطيط مجموعاتهم للاعتداء على لاعبي النادي الأهلي المصري وجماهيره، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لا أساس له من الصحة.

وقال المصدر في تصريح لشبكة “إرم نيوز” إن ما يتم تداوله هو تشويه لجماهير النادي، ومحاولة لإرهاب الأمن التونسي، والضغط على الكاف لمنع حضور 60 ألف متفرج.

وأضاف أن دعوات بعض الجماهير للثأر في ملعب رادس، معقل الترجي، وجعله “جحيمًا” على الضيوف مفاده الوقوف إلى جانب الفريق، والتشجيع إلى آخر رمق داخل قواعد اللعبة وضوابطها.

وتابع “نعد لاعبينا بالتشجيع والمناصرة وتحويل الملعب إلى حاضنة جماهيرية لم يشهد لها مثيل، وسنثبت لمن يشيطوننا أننا نحترم اللعبة، ولن ننساق وراء الفوضى”.

وواصل “ما تعرضنا له في مصر مظلمة مدّبرة، ولكنه شرف لنا أن نحقق الريمونتادا، ونفتك اللقب الذي نستحقه”.

وعن أحداث الشغب التي حدثت في إياب نصف النهائي في ملعب رادس بين الترجي وضيفه بريميو دو اغوستو قال: “ما حصل كان احتجاجات على ممارسات بعض رجال الأمن التي استفزت الجماهير وحاولت تنغيص فرحتها، ولم تمس أبدًا من الفريق الضيف أو مشجعيه”

ولم ينفِ المتحدث مشاعر الغضب التي تسيطر على جماهير الترجي، الذين أحسّوا أن الانتصار سُرق منهم في ملعب برج العرب بطريقة ممنهجة وغير عفوية أبدًا، حيث منح VAR الحكم فرصة للتدارك.

وأوضح أن توعد الألتراس “لا يخرج عن خطاب اتصالي منتشر بين جماهير جميع الفرق في العالم؛ لشحن الجماهير وإلهاب المدرجات لتشجيع اللاعبين وإظهار الشغف والحب للنادي”.

من جانبها، أعطت وزارة الداخلية التونسية الضوء الأخضر لحضور 60 ألف متفرج بملعب رادس، وهي طاقة استيعابه القصوى التي لم تتحقق منذ 2008.

ويظل قرار الداخلية معلقًا إلى حين موافقة الكاف الذي تؤول إليه مهمة تنظيم المباريات القارية، حيث حدد مبدئيًا 17 ألف متفرج كحد أقصى لجماهير الترجي.

وجاء قرار الكاف، على خلفية أحداث الشغب في مباراة بريميو دو أغوستو، حيث غرّم الترجي 40 ألف دولار، ومبارتين دون جمهور تم تأجيلهما للموسم القادم.

إلى ذلك، طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم الكاف، أمس، بالسماح لجماهير الترجي بالحضور بشكل كامل على غرار جماهير الأهلي في ملعبه برج العرب، مطالبًا في الوقت ذاته معاقبة مهاجم الأهلي وليد آزارو؛ بسبب تعمد تمزيق قميصه.

وأكد الاتحاد، في بيان أنه سيعمل على توفير إقامة طيبة واستقبال مشرف لطاقم نادي الأهلي ولاعبيه، داعيًا جماهير الترجي إلى الوقوف إلى جانب فريقها، ومناصرته لاسترجاع اللقب الذي ابتعد عنه في الذهاب.

يذكر أن الكاف اتخذ أمس، قرارًا بتجميد حكم مباراة الذهاب بين الفريقين مهدي عبيد الشارف؛ بعد مراسلة الاتحاد التونسي وإدانة جميع المحللين والمختصين لأخطائه المقصودة.