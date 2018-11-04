القنصلية الفرنسية في تونس تكشف حقيقة تدخلها لحماية مدرب الأهلي المصري أمام الترجي (صورة)

نفى مصدر بالقنصلية الفرنسية في تونس ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بتدخلها لدى الأمن التونسي، للحفاظ على سلامة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، خلال مباراة العودة بين الأهلي والترجي في رداس.

وقال مصدر بالقنصلية لإرم نيوز إن القنصلية لم تنشر أي بيان بهذا المعنى، ومن يرغب في معرفة أي شيء عليه الاتصال بالسفارة أو الدخول إلى الموقع الرسمي للقنصلية باللغة العربية وهو (https://tn.ambafrance.org/-Arabe).

وتداولت بعض وسائل الإعلام المصرية بيانًا للقنصلية الفرنسية بتونس توضح من خلاله حرصها على سلامة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، عقب الاعتداءات التي تعرض لها في مباراة فريقه مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاء في البيان المتداول: “سنقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع الأمن التونسي؛ لحفظ الهدوء والاستقرار اللازم للمدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون، واتخاذ كل الإجراءات مع الجانب المصري للحفاظ على سلامتهم يوم الجمعة المقبل الموافق 9 نوفمبر”، ونفت القنصلية الفرنسية في تونس هذا الأمر تمامًا.

وفاز الأهلي 3-1 على الترجي في ملعب برج العرب، ما يعزز فرصه في الفوز باللقب على ملعب رادس بتونس الجمعة المقبل، في مباراة الإياب.