ملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا يواجه أزمة كبيرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية على أن ملعب “8 مايو”، والذي من المقرر أن يستضيف مواجهة الأهلي المصري ووفاق سطيف، يوم 23 أكتوبر المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يواجه أزمة كبيرة.

وأشارت صحيفة “النهار” الجزائرية، إلى أن شركة الكهرباء والغاز طالبت وفاق سطيف بتسديدات المستحقات، والتي تبلغ مليارًا و600 مليون دينار جزائري (126 ألف دولار)، وإلا سيتم قطع الكهرباء عن الاستاد.

ومنحت الشركة في خطابها الوارد بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، مهلة لمدة 3 أيام لتحديد موعد بداية التسديد، أو قطع الكهرباء عن الملعب دون سابق إنذار، قبل أن تختتم خطابها باحترم آجال التسديد والتي لا تتعدى 15 يومًا.

وهو ما يجعل أمام سطيف أسبوعًا واحدًا فقط حتى يتجنب قطع الكهرباء عن ملعبه، الذي سيحتضن مباراته أمام الأهلي يوم 23 أكتوبر الجاري.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابًا بهدفين دون رد على وفاق سطيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام بالقاهرة.