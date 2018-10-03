كارتيرون بعد فوز الأهلي على وفاق سطيف: لم نضمن بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي، إنه لم يضمن بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتفى بالفوز 2-صفر على ضيفه وفاق سطيف، يوم الثلاثاء.

وسجَّل الأهلي هدفين في الشوط الأول بواسطة وليد سليمان وإسلام محارب في ذهاب قبل النهائي على أرضه في القاهرة، بينما أهدر العديد من الفرص السهلة خاصة عن طريق المغربي وليد أزارو ورد القائم محاولتين إضافة إلى إلغاء هدفين بداعي التسلل.

وقال كارتيرون الذي أنعش مسيرة الأهلي في البطولة بعد بداية متواضعة تحت قيادة المدرب السابق، حسام البدري: “كان بإمكان الأهلي مضاعفة رصيده من الأهداف لو أحسن استغلال الفرص”.

وأضاف: “الأهلي لم يقدم الأداء نفسه في الشوط الثاني وسمحنا للمنافس بالسيطرة على وسط الملعب في بعض الفترات لكن الأهلي ضغط بقوة في نهاية المباراة ولاحت أكثر من فرصة لم يحسن استغلالها”.

وتابع: “الفوز بهدفين لا يعني أن الأهلي وضع قدمه في الدور النهائي؛ لأنه يتبقى شوط آخر من المباراة لمدة 90 دقيقة”.

ومن المنتظر أن تكون مهمّة الأهلي أكثر صعوبة خاصة بعدما انضم أكثر من لاعب إلى قائمة المصابين الطويلة، إذ أصيب حسام عاشور وعلي معلول في لقاء الذهاب.

وسيخضع عاشور، الذي خرج قرب النهاية بسبب الإصابة، لفحوص لتحديد الإصابة وكذلك حال البديل صلاح محسن، بينما قال محمد يوسف مساعد المدرب إن معلول “تعرَّض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة”.

وسيسابق معلول الزمن مع مجموعة كبيرة من المصابين الآخرين تضم المدافع الأساسي سعد الدين سمير ولاعب الوسط عمرو السولية للحاق بلقاء الإياب في الـ 23 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال رشيد الطاوسي، مدرب سطيف: “اقتربنا من تسجيل أكثر من هدف لولا غياب التوفيق”.

وأضاف المدرب المغربي الذي أطاح بالوداد البيضاوي حامل اللقب من دور الثمانية “سنخوض الشوط الثاني في الجزائر وسيسعى الفريق إلى استغلال اللعب على أرضه للتعويض”.