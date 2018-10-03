تركي آل الشيخ يوجّه بإنشاء 4 ملاعب جديدة لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

كشفت صور نشرها حساب الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن اجتماع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في نيويورك مع مسؤولين في بنوك سعودية لبحث فرص استثمارية في الرياضة السعودية وبناء 4 ملاعب لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بتصميم عالمي.

وستكون الملاعب التي تبلغ سعة الواحد منها 35 ألف متفرج على غرار الملعب الشهير ” مرسيدس – بنز” الواقع في مدينة أتالانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وستكون مجهزة لإقامة الفعاليات الرياضية والفنية والاجتماعية.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ يعقد اجتماعاً بمسؤولي عدد من البنوك السعودية استعداداً لإطلاق فرص استثمارية جديدة#أربعة_ملاعب_للأندية pic.twitter.com/hflXBuVHKP — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 2, 2018

وافتُتح الملعب الأمريكي في أغسطس من العام الماضي، وتبلغ سعته 71 ألف متفرج، وهو معقل فريق أتالانتا يونايتد الذي يشارك في الدوري الأميركي، وسيحتضن الحدث الأشهر في كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” العام المقبل.

وأكد آل الشيخ في حديثه مع المسؤولين المصرفيين أن الهيئة العامة للرياضة تعكف على دراسة استثمار منشآت أندية الشباب في الرياض، وحراء في مكة، وكذلك نادي الأنصار الواقع في المدينة.

نظرة على التحفة المعمارية الرائعة، ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، بسقف متحرك فريد من نوعه. pic.twitter.com/ztGJKQcbGW — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) August 2, 2018

من جانبه، قال رئيس النادي الأهلي، ماجد النفيعي، ردا على القرار: حدث تاريخي سنقطف ثماره قريباً.. وسنشارك في اختيار موقع ملعب النادي الأهلي بجدة وسنفتح باب المنافسة لتصميم ما يليق بناديكم، وللجماهير الحق في المشاركة برأيها واحتياجها، وتُلبى إن شاءالله”.

وقال رئيس نادي الاتحاد، نواف المقيرن: “شكراً لأخي تركي آل الشيخ على هذه المبادرة الرائعةوالضخمة، لإنشاء أربعة ملاعب للأندية السعودية، يستحق الاتحاد ملعباً عالمياً يليق بتاريخه، لأنه الاتحاد “العميد المونديالي”، أعدكم بتصميم فريد غير مسبوق، سيكون للمبدعين منكم يا جمهور الذهب دور في تصميمه”.