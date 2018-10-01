تركي آل الشيخ يعلن دعم إنفانتينو لفترة ثانية في رئاسة “فيفا”

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، دعمه لجياني إنفانتينو، في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”، يوم الإثنين: “بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي.. أعلن دعمي الكامل للسيد جياني إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة”.

بصفتي رئيساً للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي … أعلن دعمي الكامل للسيد جياني انفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 1, 2018

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن يوم الأحد، أن القارة ستدعم إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) عندما يخوض الانتخابات العام المقبل؛ من أجل فترة جديدة في المنصب.

ودعم الاتحاد الأفريقي للعبة بشكل رسمي ترشيح إنفانتينو خلال اجتماع الجمعية العمومية في مصر، من خلال رسائل دعم من المؤسسة ومن أعضاء بالاتحاد.

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي للعبة: “لن ندعمك وحسب، بل سنسافر معك لنشر مبادئك ولتأكيد العمل الرائع الذي بذلته منذ تولي المنصب”.

لكن الدعم الرسمي لا يعني بالضرورة ضمان الأصوات، بعد أن كسرت اتحادات أفريقية اتفاقات في انتخابات سابقة.

وأعلن إنفانتينو، في يونيو حزيران الماضي، أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند إجراء الانتخابات في باريس في يونيو حزيران 2019.

وقال إنفانتينو خلال اجتماع في موسكو: “أريد أربعة أعوام أخرى؛ لأنني أؤمن بما أفعله وبما يمكنني تقديمه للفيفا ولكرة القدم”.

ولم يعلن أي مرشح آخر، حتى الآن، رغبته في منافسة إنفانتينو.