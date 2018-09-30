كارتيرون يتجنب ضربة مزدوجة قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا

عاش الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حالة من القلق، خلال المران مساء اليوم، استعدادًا للقاء وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعرض ثنائي الفريق محمد الشناوي ومؤمن زكريا للإصابة، في المران الذي أُقيم على ملعب التتش، ما أثار حالة من القلق في الجهاز الفني بشأن إمكانية غيابهما عن اللقاء المرتقب.

وتعرض الشناوي لإصابة في الأصبع، قبل أن يقوم الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق بعلاج الحارس واستطاع بعدها الأخير استكمال المران بشكل طبيعي.

كما تعرض مؤمن زكريا للإصابة في الركبة خلال المران ذاته اضطر على أثرها لمُغادرة الملعب وخضع للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود قبل أن يعود مرة أخرى لاستكمال المشاركة في التدريبات.

وكان مران الأهلي قد شهد عودة رامي ربيعة مدافع الفريق للتدريبات الجماعية بعد الكدمة التي تعرض لها خلال مران أمس السبت.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي في مران الفريق مساء اليوم، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام وفاق سطيف.