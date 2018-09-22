موعد مباراتي الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ الأهلي المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب 4-صفر على ضيفه حوريا الغيني في إياب دور الثمانية، يوم السبت.

وضرب الأهلي، الذي تعادل سلبيا مع حوريا في كوناكري الأسبوع الماضي، موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي الشهر المقبل.

وتأهل وفاق سطيف إلى قبل النهائي على حساب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب بالفوز 1-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أيام 1 و2 و3 أكتوبر لمباريات الذهاب في نصف النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأيام 22 و23 و24 أكتوبر لمباريات الإياب.

ووفقا لأجندة اللقاءات السابقة في النسخة الحالية من البطولتين فإن مباراتي نصف النهائي في دوري الأبطال ينتظر إقامتهما يومي 1 و2 أكتوبر، الإثنين والثلاثاء.. بينما ستكون مباراة الإياب في الجزائر يوم 23 من الشهر ذاته.

وفي اللقاء الآخر بالدور نصف النهائي لدوري الأبطال يلعب بريميرو دي أوغوستو الأنغولي أمام الترجي التونسي. ويقام لقاء الإياب في تونس.