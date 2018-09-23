المصري البورسعيدي يتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية بالفوز على اتحاد الجزائر (فيديو)

صعد المصري البورسعيدي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعدما جدد فوزه على مستضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في إياب دور الثمانية 1-صفر اليوم الأحد.

وتفوق المصري على مستضيفه الجزائري 2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليضرب موعدًا مع فيتا كلوب القادم من الكونغو الديمقراطية في قبل النهائي بعد تعادله 1-1 مع نهضة بركان في المغرب ليصعد للدور التالي بالفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجّل الفلسطيني محمود وادي هدف الفوز في الدقيقة 34 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من محمد عبداللطيف (جريندو).

وأقيمت المباراة في ستاد الثامن من مايو في مدينة سطيف بعيدًا عن العاصمة نظرًا لغلق ملعب الخامس من يوليو وعدم جاهزية ملعب عمر حمادي في بولوغين.

وقال حسام حسن مدرب المصري في تصريحات إذاعية عقب المباراة “قدّم اللاعبون مباراة قوية واستحقوا التأهل بجدارة، ثقتي كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهير بورسعيد. سنتأهل للنهائي إن شاء الله”.