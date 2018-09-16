المصري البورسعيدي يعبر اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

حقق فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، فوزًا صعبًا على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي المصري الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من هدف في لقاء الإياب.

فيما يحتاج اتحاد العاصمة للفوز بأكثر من هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 54 لينجح محمود وادي في إحراز هدف التقدم للمصري.

وبعدها، حاول لاعبو المصري مضاعفة النتيجة، في الوقت الذي كثف فيه لاعبو اتحاد العاصمة من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل لكن دون جدوى.

ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.