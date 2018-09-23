مباراة الأهلي وحوريا.. محمد يوسف يشيد بدور المشجعين في حالة “التألق والإبداع” بدوري أبطال أفريقيا

حظي النادي الأهلي المصري بدعم هائل من آلاف المشجعين المتحمسين ليقدم إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم ويسحق ضيفه حوريا الغيني 4-صفر ويتأهل بجدارة إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت.

وبعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب، أمطر الأهلي شباك منافسه بأهداف وليد سليمان وإسلام محارب والبديل صلاح محسن وأحمد فتحي ليصبح على موعد مع وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي مطلع الشهر المقبل.

وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “الجماهير قدمت صورة جميلة جدًّا،، وكان السبب الرئيس فيما سبق يعود إلى افتقاد اللاعبين وجود المشجعين وهم السبب في حالة التألق والإبداع والروح القتالية لآخر دقيقة واللعب بإيقاع سريع”.

وتقام مباريات الأهلي المحلية دون حضور مشجعين، أو بحضور عدد محدود في الفترة الأخيرة، بينما كان من المعتاد استضافة المباريات الأفريقية أو العربية في استاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية قبل أن يصر النادي وجماهيره على خوض لقاء حوريا في القاهرة.

وأشاد يوسف، الذي كان المدرب الأول للأهلي عندما توج بلقبه الثامن والأخير في دوري الأبطال عام 2013، أيضًا “برغبة اللاعبين وتجهيز الجهاز الفني للقاء”.

وأكد مدافع الأهلي السابق أن الفريق مرَّ بلحظات صعبة بعد تعثر كل الفرق المتصدرة للمجموعات، وذلك قبل مواجهة حوريا بيوم واحد، إذ خرج مازيمبي والنجم الساحلي والوداد البيضاوي حامل اللقب رغم استضافة مباريات إياب دور الثمانية يوم الجمعة.

وقال يوسف الذي كان فريقه تصدر المجموعة الأولى: “نحترم وفاق سطيف بشكل كبير جدًّا وسندرسه بشكل جيد حتى نكون جاهزين في الثاني من أكتوبر للقاء، كما أنه سيعود إلينا بعض المصابين والغائبين”.

لكن قبل مواجهة سطيف سيحل الأهلي ضيفًا على النجمة اللبناني في إياب الدور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب الذي أقيم أمام عدد محدود من المشجعين في برج العرب.

وقال يوسف: “النجمة اللبناني فريق مميز ونحترمه وسنبدأ غدًا الاستعداد وبإذن الله نكون جاهزين يوم الـ27 وكل أملنا الوصول لدور الـ 16. وقدَر الأهلي اللعب في ثلاث أو أربع بطولات في الموسم الواحد”.

رمضان صبحي

إلى ذلك، فتح النادي الأهلي المصري، الباب أمام التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب وسط نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقال يوسف: “استعارة رمضان من هيدرسفيلد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أمر وارد جدًا”.

وأضاف يوسف: “رمضان أبرز الصفقات المقترحة على الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، والذي يجهز تصور شامل لاحتياجات الفريق والمراكز التي يسعي لدعمها، وسيتم تنفيذها من أجل مواصلة مسيرة المنافسة على البطولات، والجهاز الفني يضع كل تركيزه حاليًا في بطولة إفريقيا والدوري العام بجانب البطولة العربية”.

وعن مؤمن زكريا، أشار: “فتحنا باب مفاوضات مع مؤمن زكريا لتجديد تعاقده مع الفريق، اللاعب طلب مهلة، وفي النهاية سنصل إلى نقطة اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق”.

وعن عقوبة ناصر ماهر، أوضح: “اللاعب شارك لمدة 5 دقائق في مباراة خماسية، لذلك عاقبناه بغرامة مالية والاستبعاد من المباراة التالية، وفقًا لقوانين ولوائح القلعة الحمراء، لم نعاقب أحمد حمدي لأنه حضر لمشاهدة المباراة، ولم يشارك بها وهذا حقه لأنه لا يمكن الحجر على حريته”.