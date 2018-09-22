الأهلي المصري يسحق حوريا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ النادي الأهلي المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب 4-صفر على ضيفه حوريا الغيني في إياب دور الثمانية اليوم السبت.

وضرب الأهلي، الذي تعادل سلبيا مع حوريا في كوناكري الأسبوع الماضي، موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي الشهر المقبل.

وتأهل وفاق سطيف إلى قبل النهائي على حساب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب بالفوز 1-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح وليد سليمان أهداف الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب ثماني مرات، بعد 32 دقيقة من البداية إثر تمريرة عرضية من أحمد حمودي.

وصنع سليمان الهدف الثاني بتمريرة رائعة لإسلام محارب ليسدد أرضية زاحفة من مدى قريب في مرمى السنغالي خادم ندياي حارس الضيوف في الدقيقة 53.

وجعل البديل صلاح محسن النتيجة 3-صفر بتسديدة هائلة في الدقيقة 69 إثر تمريرة من سليمان أيضا قبل أن يختتم المخضرم أحمد فتحي الرباعية بتسديدة قوية بدلت اتجاهها إثر الاصطدام بأحد مدافعي الضيوف وسكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكاد الأهلي أن يتقدم بعد عشر دقائق من البداية إثر محاولة من سليمان والمغربي وليد أزارو ومحارب لكن كافة المحاولات ارتدت من أقدام المدافعين.

وواصل بطل مصر، الذي تأهل لقبل النهائي للمرة 15 في تاريخه، في الشوط الثاني لكن أزارو لم يستغل تمريرة عرضية من سليمان في الدقيقة 62 وترك الكرة تمر خارج الملعب.

وأنقذ ندياي مرماه من ضربة رأس لأزارو منتصف الشوط الثاني وأبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.